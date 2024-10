Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gemello poco reattivo e beffato. Montevago sgomita ma non basta

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024)5,5 Parte bene, pronto, anche se a volte è fin troppo disinvolto. Viene, presumibilmente, da una buca sul raddoppio della Torres. LEO 5,5 appena venti minuti fino ad ora, gettato nella mischia per il ko di Angella. Divide la responsabilità con Plaia sul primo gol. Per il resto, se la cava. PLAIA 5,5 In occasione della rete del vantaggio della Torres, Fischnaller era solo, troppo. Errore da condividere. GIRAUDO 6 Affidabile. Tra i centrali è quello che si salva. MEZZONI 6 Luci e ombre. Un bel duello con Guiebre, ma soffre, l’esterno di casa sforna con troppa scioltezza il cross-assist per Fischnaller. Nel finale salva la sua porta dal 3-1. BARTOLOMEI 6 Dalla bandierina prima e su punizione poi crea qualche grattacapo a Zaccagno, nel primo tempo. TORRASI 5,5 Corre tanto, in crescita rispetto alle ultime uscite ma ancoraefficace.