Primacampania.it - L’addio commosso della folla a Matilde Lorenzi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) SAN LORENZO A GIAVENO – Unacommossa si è riunita oggi davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno per dare l’ultimo saluto a, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa tragicamente a soli 19 anni durante un allenamento sui ghiacciaiVal Senales, in Alto Adige. All’internochiesa, già gremita, siedono familiari, amici e rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni. In prima fila, la nonna materna di, affettuosamente chiamata “Matildina” da amici e parenti, la nonna Rosina, che tra le lacrime ha sussurrato: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”.