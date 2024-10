La Meta Catania, all'Elite Round di Champions League: ecco le avversarie (Di giovedì 31 ottobre 2024) Emozione e grande spettacolo. Giornata storica per la Meta Catania che dopo aver passato con grande forza il Main Round della Uefa Futsal Champiins League ha conosciuto stamattina le avversarie dell’Elite Round. Oggi alle 12 sorteggio a Nyon sede della Uefa: la Meta Catania è stata sorteggiata Cataniatoday.it - La Meta Catania, all'Elite Round di Champions League: ecco le avversarie Leggi tutto đź“° Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Emozione e grande spettacolo. Giornata storica per lache dopo aver passato con grande forza il Maindella Uefa Futsal Champiinsha conosciuto stamattina ledell’. Oggi alle 12 sorteggio a Nyon sede della Uefa: laÂè stata sorteggiata

