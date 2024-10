La mattina vanno a donare il sangue e poi si sposano: il bel gesto di Giulia e Michele a Firenze (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un bel gesto che fa onore, arrivato in un momento molto importante della loro vita: Giulia e Michele sono donatori di sangue da 14 anni. Ea anche ieri, prima di convolare a nozze, si sono sottoposti al consueto prelievo all'ospedale Meyer. Fanpage.it - La mattina vanno a donare il sangue e poi si sposano: il bel gesto di Giulia e Michele a Firenze Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un belche fa onore, arrivato in un momento molto importante della loro vita:sono donatori dida 14 anni. Ea anche ieri, prima di convolare a nozze, si sono sottoposti al consueto prelievo all'ospedale Meyer.

La mattina vanno a donare il sangue e poi si sposano: il bel gesto di Giulia e Michele a Firenze

(fanpage.it)

Un bel gesto che fa onore, arrivato in un momento molto importante della loro vita: Giulia e Michele sono donatori di sangue da 14 anni ...

Giulia e Michele, la mattina donano il sangue e poi si sposano: «Un gesto bello e generoso, lo facciamo da 14 anni»

(msn.com)

A festeggiare gli sposi era presente anche Adriano Rossi, il presidente dell'Avis di Campi Bisenzio che nel lontano 2010 ha convinto la coppia a donare abitualmente. Proprio come raccontato da Giulia: ...

Prima a donare il sangue al pediatrico Meyer, poi il fatidico sì in Comune

(ansa.it)

Una tappa al Meyer di Firenze per donare il sangue e poi via, di corsa, in Palazzo Vecchio per pronunciare il fatidico sì.

