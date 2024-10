Liberoquotidiano.it - "La maledizione di Jannik Sinner": stop improvviso, filtra un pesante retroscena

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un virus influenzale ha fermato, che non sarà al via del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista azzurro non punterà al tris di successi consecutivi dopo Shanghai e il Six Kings Slam di Riyad. Dati alla mano, così, prosegue nel rapporto propriamente idilliaco con la manifestazione parigini, nella quale ha vinto un solo incontro in carriera. Finora sono state tre le partecipazioni tra 2021 e 2023, superando solo un turno nel 2023, prima di uscire al secondo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 (1) 7-5. Nelle passate edizioni, invece, è uscito sempre al primo turno, non perseguendo mai dunque il proprio percorso. Nel 2022, infatti,era accreditato dell'11esima testa di serie e nel primo turno perse contro il qualificato elvetico Marc Andrea Huesler, che si impose con un netto 6-2 6-3.