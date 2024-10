La Giornata dedicata al risparmio. A un secolo di distanza dall’istituzione un valore da tutelare ancora oggi (Di giovedì 31 ottobre 2024) A un secolo dall’istituzione della Giornata mondiale del risparmio si tiene oggi a Firenze il convegno dal titolo 1924-2024: cento anni di risparmio, bene comune, organizzato da Cisl e First-Cisl (federazione bancari Cisl) Firenze-Prato (9,30-12, Murate Idea Park, in piazza Madonna della Neve Firenze). Al centro del dibattito la domanda se oggi il valore sociale del risparmio – la cui tutela è nella stessa Costituzione italiana – sia ancora percepito e tutelato. Lanazione.it - La Giornata dedicata al risparmio. A un secolo di distanza dall’istituzione un valore da tutelare ancora oggi Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A undellamondiale delsi tienea Firenze il convegno dal titolo 1924-2024: cento anni di, bene comune, organizzato da Cisl e First-Cisl (federazione bancari Cisl) Firenze-Prato (9,30-12, Murate Idea Park, in piazza Madonna della Neve Firenze). Al centro del dibattito la domanda seilsociale del– la cui tutela è nella stessa Costituzione italiana – siapercepito e tutelato.

La Giornata dedicata al risparmio. A un secolo di distanza dall’istituzione un valore da tutelare ancora oggi

A Firenze convegno su cento anni di risparmio: dibattito sul valore sociale e tutela del risparmio oggi, con illustri ospiti e moderatrice de La Nazione.

In Italia quasi la metà delle famiglie non riesce a mettere da parte risparmi: il dato del 2023 raccontava di appena il 48% di famiglie in grado di risparmiare, mentre nel 2024 la percentuale è calata ...

Compie un secolo l’iniziativa sul risparmio nata nell’ambito del congresso delle Casse di risparmio, e ancora oggi organizzata dall’Acri. Ha resistito al fascismo ed è stata esaltata dalla Costituzion ...

Si celebra giovedì 31 ottobre, dalle ore 10 alle 12, la 100a edizione della Giornata mondiale del risparmio, organizzata come ogni anno da Acri. L’evento si svolgerà a Roma, nell’Auditorium della Tecn ...