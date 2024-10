Intesa vede rosa e alza i target (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Il 2024 si annuncia un anno da incorniciare per Intesa Sanpaolo. La prima banca italiana, infatti, ha battuto le attese degli analisti, archiviando i primi nove mesi dell’anno – i migliori di sempre per l’istituto guidato dall’ad Carlo Messina – con risultati in crescita. E vede rosa anche per il 2025, alzando i target di utile a 9 miliardi. La capacità della banca di “generare una solida redditività sostenibile”, spiega Intesa in una nota, è dimostrata dall’utile netto previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno. In particolare nei primi nove mesi il gruppo ha registrato un utile netto in crescita del 17,1% a 7,167 miliardi, di cui 2,4 nel trimestre. Quotidiano.net - Intesa vede rosa e alza i target Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Il 2024 si annuncia un anno da incorniciare perSanpaolo. La prima banca italiana, infatti, ha battuto le attese degli analisti, archiviando i primi nove mesi dell’anno – i migliori di sempre per l’istituto guidato dall’ad Carlo Messina – con risultati in crescita. Eanche per il 2025,ndo idi utile a 9 miliardi. La capacità della banca di “generare una solida redditività sostenibile”, spiegain una nota, è dimostrata dall’utile netto previsto a oltre 8,5 miliardi nell’intero anno. In particolare nei primi nove mesi il gruppo ha registrato un utile netto in crescita del 17,1% a 7,167 miliardi, di cui 2,4 nel trimestre.

Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti, archiviando i primi nove mesi dell’anno - i migliori di sempre per l’istituto - con risultati in crescita. E vede rosa anche per il 2025, alzando i targ ...

La banca prevede di distribuire 5 miliardi di euro in dividendi ai soci e ha annunciato un acconto di 17 centesimi per azione a novembre, evidenziando una solida crescita dei ricavi, utili in crescita ...

