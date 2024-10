Il tribunale dei minori di Brescia rinvia il processo contro Marco Toffaloni per la strage di Piazza della Loggia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il processo a carico di Marco Toffaloni, imputato per la strage di Piazza della Loggia avvenuta nel 1974, continua a sollevare interrogativi giuridici e procedurali. Le autorità svizzere hanno ufficialmente negato il trasferimento coattivo dell’imputato in aula, lasciando in sospeso il destino giudiziario di Toffaloni, che è cittadino svizzero da molti anni. La questione di fondo si concentra sulla prescrizione del reato, in quanto per le autorità elvetiche la strage sarebbe considerata prescritta, mentre l’Italia mantiene la possibilità di procedere legalmente nei suoi confronti, nonostante siano passati quasi cinquant’anni dall’evento. Gaeta.it - Il tribunale dei minori di Brescia rinvia il processo contro Marco Toffaloni per la strage di Piazza della Loggia Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ila carico di, imputato per ladiavvenuta nel 1974, continua a sollevare interrogativi giuridici e procedurali. Le autorità svizzere hanno ufficialmente negato il trasferimento coattivo dell’imputato in aula, lasciando in sospeso il destino giudiziario di, che è cittadino svizzero da molti anni. La questione di fondo si concentra sulla prescrizione del reato, in quanto per le autorità elvetiche lasarebbe considerata prescritta, mentre l’Italia mantiene la possibilità di procedere legalmente nei suoi confronti, nonostante siano passati quasi cinquant’anni dall’evento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: PIAZZA LOGGIA: IL PROCESSO ALL’ORDINOVISTA ROBERTO ZORZI ANDRA’ AVANTI. RIGETTATA ISTANZA DI NULLITA’ DEL RINVIO A GIUDIZIO.; Piazza della Loggia, respinto annullamento del rinvio a giudizio di Zorzi; Piazza della Loggia, terzo rinvio a giudizio per Marco Toffaloni; Ancora rinvii, processi a rischio per la strage di piazza della Loggia; Strage di piazza della Loggia, Toffaloni di nuovo a giudizio; Strage di Piazza della Loggia, Toffaloni rinviato a giudizio per la terza volta: in aula il 30 maggio; Approfondisci 🔍

Piazza Loggia: no al trasferimento in Italia di Toffaloni

(ansa.it)

Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di ... che risulta irreperibile. Processo ...

L'udienza al Tribunale dei minori di Brescia

(giornaledibrescia.it)

Informative e moduli privacy. Edizione online del Giornale di Brescia, quotidiano di informazione registrato al Tribunale di Brescia al n° 07/1948 in data 30 novembre 1948.

Piazza Loggia, per la Svizzera il reato contestato a Toffaloni è prescritto

(giornaledibrescia.it)

Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza della Loggia. Per le autorità ...

Minori stranieri non accompagnati, la Regione bacchetta i tutori volontari

(msn.com)

Sono 656 gli educatori che operano nelle province di Milano e di Brescia. Il garante regionale: “Non si possono trasmettere i dati di chi è presente in comunità e privo di tutela” ...