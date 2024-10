Il riccio europeo rischia l’estinzione: ecco perché non sono più al sicuro nemmeno nei nostri giardini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i comunissimi ricci ora rischiano l'estinzione. Molte popolazioni europee sono in declino a causa degli investimenti stradali e dell'agricoltura intensiva e la specie è stata inserita nella categoria "Quasi minacciata" della Lista Rossa IUCN. Fanpage.it - Il riccio europeo rischia l’estinzione: ecco perché non sono più al sicuro nemmeno nei nostri giardini Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i comunissimi ricci orano l'estinzione. Molte popolazioni europeein declino a causa degli investimenti stradali e dell'agricoltura intensiva e la specie è stata inserita nella categoria "Quasi minacciata" della Lista Rossa IUCN.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilin alcuni paesil’estinzione; Ill'estinzione: ecco perché non sono più al sicuro nemmeno nei nostri giardini; Falciato dalle auto e alla fame, ill'estinzione; Iloccidentale è quasi minacciato di estinzione; Edizione del 31.10.2024; Falciato dalle auto e alla fame, ill'estinzione; Approfondisci 🔍

Il riccio europeo rischia l’estinzione: ecco perché non sono più al sicuro nemmeno nei nostri giardini

(fanpage.it)

Anche i comunissimi ricci ora rischiano l'estinzione. Molte popolazioni europee sono in declino a causa degli investimenti stradali e dell'agricoltura ...

Il riccio europeo in alcuni paesi rischia l’estinzione

(ilmanifesto.it)

Tra i tanti animali selvatici a rischio estinzione non se la passa bene il riccio europeo (Erinaceus europaeus): nell’ultima versione della Lista Rossa Iucn viene elencato come «quasi minacciato» perc ...

Falciato dalle auto e alla fame, il riccio rischia l'estinzione

(msn.com)

Il riccio europeo, ha detto l'esperta Sophie Rasmussen all'AFP ... di cui 46.337 (più di un quarto) sono a rischio di estinzione.

“È quasi minacciato di estinzione”: il riccio europeo è stato inserito nella Lista Rossa IUCN

(greenme.it)

Il riccio entra nella lista delle specie in via di estinzione, secondo i dati dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.