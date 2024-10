«Il Piano di gestione Unesco non è mai stato pubblicato»: presentata interrogazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni in cui i commissari Unesco stanno concludendo la loro visita a Venezia, per decidere se inserirla o meno nella "black list" dei siti a rischio - la visita si concluderà oggi -, Monica Sambo, insieme agli altri consiglieri comunali del Pd, lancia una domanda irrisolta: perché il "Piano Veneziatoday.it - «Il Piano di gestione Unesco non è mai stato pubblicato»: presentata interrogazione Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni in cui i commissaristanno concludendo la loro visita a Venezia, per decidere se inserirla o meno nella "black list" dei siti a rischio - la visita si concluderà oggi -, Monica Sambo, insieme agli altri consiglieri comunali del Pd, lancia una domanda irrisolta: perché il "

L’Unesco a Venezia per valutare progetti e conservazione della laguna

A fine ottobre la missione Unesco tornerà a Venezia: tra i temi in esame, l’overtourism, il moto ondoso, le grandi navi e il nuovo Piano di gestione del sito ...

Unesco, le carte di Venezia: Mose, ticket e stop alle navi. «Convinceremo gli ispettori»

VENEZIA - Al termine della riunione del World Heritage Committee (Whc, Comitato per il patrimonio dell'Umanità dell'Unesco) di metà settembre 2023 a Riyad, la richiesta ...

