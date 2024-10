I modelli più in voga questo inverno e come abbinarli (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è chi le ama e chi le odia, ma di certo non si possono non conosce. Le scarpe UGG, con il loro design unico e singolare, sono uno di quegli accessori iconici che attraversano periodi di gloria e momenti di minor fama, resistendo comuqnue al passare del tempo. Dopo il successo dello scorso anno, ora ci si domanda: vanno ancora di moda gli UGG. Iodonna.it - I modelli più in voga questo inverno e come abbinarli Leggi tutto 📰 Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è chi le ama e chi le odia, ma di certo non si possono non conosce. Le scarpe UGG, con il loro design unico e singolare, sono uno di quegli accessori iconici che attraversano periodi di gloria e momenti di minor fama, resistendo comuqnue al passare del tempo. Dopo il successo dello scorso anno, ora ci si domanda: vanno ancora di moda gli UGG.

