I bambini di Arezzo si trasformano in “eroi veloci” per salvare i loro nonni da un ictus (Di giovedì 31 ottobre 2024) I bambini aretini diventano degli eroi, imparando sui banchi e insieme ai loro nonni come poter riconoscere i sintomi di un ictus e intervenire salvando loro la vita. Fanpage.it - I bambini di Arezzo si trasformano in “eroi veloci” per salvare i loro nonni da un ictus Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Iaretini diventano degli, imparando sui banchi e insieme aicome poter riconoscere i sintomi di une intervenire salvandola vita.

Arezzo, si apre la grande mostra internazionale ‘Vasari. Il Teatro delle Virtù’

Il 31 ottobre l’opening dell’evento che fino al 2 febbraio esporrà tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio oltre 100 capolavori tra inediti, opere monumen ...

Ictus, i bambini diventano piccoli eroi: così possono salvare i nonni. Progetto per le scuole primarie della provincia di Arezzo

Piccoli supereroi salvano i nonni dall’ ictus. Al via il progetto Fast Heroes nelle scuole primarie della provincia di Arezzo: un’iniziativa internazionale educativo-didattica - portata avanti in Ital ...

Arezzo. Vaccinazioni, è attivo il Polo unico per adulti e bambini

si trova in viale Cittadini ad Arezzo, accanto al Consultorio e all’asilo Bucaneve. Prima, qui venivano effettuate solo le vaccinazioni pediatriche mentre adesso anche gli adulti devono fare ...

“In fuga da San Mamolo con i bambini in spalla per salvarli”

I bidoni della spazzatura si trasformano in giganteschi galleggianti, mentre bambini terrorizzati si aggrappano ai muretti delle case. È la fotografia di una via San Mamolo come non si era mai vista.