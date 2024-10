Grande Fratello, Javier Martinez riceve un messaggio dai fan. La reazione di Shaila Gatta non passa inosservata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivano nuovi messaggi per i concorrenti del GF e per la prima volta anche Javier Martinez ne riceve uno dedicato interamente a lui. Ai fan non è passata inosservata la reazione di Shaila Gatta al messaggio. Comingsoon.it - Grande Fratello, Javier Martinez riceve un messaggio dai fan. La reazione di Shaila Gatta non passa inosservata Leggi tutto 📰 Comingsoon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivano nuovi messaggi per i concorrenti del GF e per la prima volta ancheneuno dedicato interamente a lui. Ai fan non ètaladial

L’aereo per Javier Martinez

(novella2000.it)

Javier Martinez è stato invitato a voltare pagina da parte dei suoi fan. Come? In mattinata nella Casa più spiata d’Italia è arrivata una dolce sorpresa per lui. Sopra i cieli di Roma e sopra il ...

Grande Fratello, le parole dell'ex tronista Sara Tozzi su Javier Martinez: "Ci siamo frequentati per anni"

(notizie.it)

L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Tozzi, ha commentato gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto Javier, suo ex corteggiatore. Le sue parole ...

Grande Fratello, Javier Martinez rivela: «Shaila pensava che Lorenzo fosse omosessuale, me l'ha detto più volte»

(msn.com)

Javier Martinez è davvero deluso dal comportamento di Shaila Gatta al Grande Fratello che, secondo lui, lo avrebbe solamente usato e non sarebbe mai stata sincera nei suoi confronti.

Javier Martinez contro Rebecca Staffelli: la polemica esplode al Grande Fratello

(ecodelcinema.com)

Javier Martinez esprime il suo disappunto verso la produzione del Grande Fratello dopo la diffusione di un video che ha riacceso tensioni e malcontento tra i concorrenti, rivelando emozioni complesse.