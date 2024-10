Gioia dei Marsi: un murale celebrativo dedicato all’asino arricchisce il Museo della Civiltà Contadina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Museo della Civiltà Contadina di Gioia dei Marsi, in provincia de L’Aquila, si arricchisce di un nuovo murale realizzato dall’artista locale Graziella Gagliardi. Quest’opera rappresenta un tributo all’asino, un animale che ha storicamente ricoperto un ruolo fondamentale nelle comunità rurali dei borghi montani italiani. Questo murale non solo celebra l’importanza di questo animale nel passato, ma invita anche a riflettere sul suo valore simbolico e sulla sua eredità culturale. Il significato del murale L’opera di Gagliardi non è solo una rappresentazione grafica, ma un messaggio chiaro che riconosce le virtù spesso sottovalutate dell’asino. Gaeta.it - Gioia dei Marsi: un murale celebrativo dedicato all’asino arricchisce il Museo della Civiltà Contadina Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildidei, in provincia de L’Aquila, sidi un nuovorealizzato dall’artista locale Graziella Gagliardi. Quest’opera rappresenta un tributo, un animale che ha storicamente ricoperto un ruolo fondamentale nelle comunità rurali dei borghi montani italiani. Questonon solo celebra l’importanza di questo animale nel passato, ma invita anche a riflettere sul suo valore simbolico e sulla sua eredità culturale. Il significato delL’opera di Gagliardi non è solo una rappresentazione grafica, ma un messaggio chiaro che riconosce le virtù spesso sottovalutate dell’asino.

Gioia dei Marsi celebra l'asino con un murale di Gagliardi

Un nuovo murale dell'artista Graziella Gagliardi arricchisce il Museo della civiltà contadina a Gioia dei Marsi (L'Aquila).

Gioia dei Marsi celebra l'asino: un nuovo murale di Graziella Gagliardi arricchisce il "museo a cielo aperto" del borgo marsicano

Si arricchisce il patrimonio artistico e culturale di Gioia dei Marsi. Dopo aver omaggiato l'antica arte del ricamo e il rito contadino del solco dritto, il borgo marsicano dedica or

Il 'Museo della civiltà contadina' di Gioia dei Marsi si arricchisce di un nuovo murales

"Il nostro 'Museo della civiltà contadina' all'aperto si arricchisce di un nuovo murales. Dopo quelli dedicati all'antica arte del

L'asino, simbolo di pazienza, forza e bellezza del territorio: il nuovo murale a Gioia dei Marsi

L'asino di Gioia dei Marsi, simbolo di tradizione, pazienza, forza e bellezza del territorio: un nuovo murale