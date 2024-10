Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra? (Di giovedì 31 ottobre 2024) SAN BENEDETTO La notizia è piombata all?improvviso come un macigno sulla Riviera: Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto a Kiev in Corriereadriatico.it - Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra? Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) SAN BENEDETTO La notizia è piombata all?improvviso come un macignoRiviera:, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto ain

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulladia Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra?; Morto a Kiev, dipendente del Comune di San Benedetto; Riviera in lutto, è morto in Ucraina; Morto a Kiev dipendente del Comune di San Benedetto:si trovava in Ucraina per una missi; Volontario di San Benedetto muore in Ucraina; Approfondisci 🔍

Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra?

(corriereadriatico.it)

SAN BENEDETTO La notizia è piombata all’improvviso come un macigno sulla Riviera: Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto a Kiev ...

Morto in Ucraina dipendente del comune di San Benedetto: era a Kiev per aiutare i vigili del fuoco

(rainews.it)

Massimiliano Galletti, esperto di cani molecolari, era andato in aspettativa per soccorrere i feriti della guerra. Non chiare le cause del decesso. Il suo dirigente al Comune: "Da un mese avevamo pers ...

Morte Galletti, Spazzafumo: “Attoniti di fronte a questa notizia. Sempre in prima linea per chi era in difficoltà”

(lanuovariviera.it)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Siamo tutti attoniti dinanzi alla notizia, che ci ha raggiunti in Comune nella tarda mattinata, della morte in Ucraina del nostro dipendente Massimiliano Galletti. Ovviamente ...

Morto a Kiev dipendente del Comune di San Benedetto: Massimiliano Galletti si trovava in Ucraina per una missione umanitaria

(msn.com)

SAN BENEDETTO - Un dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto, Massimiliano Galletti, 59 anni è morto in a Kiev, capitale dell'Ucraina. La morte risale a lunedì ...