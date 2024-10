Fuga di gas impianto Ineos: lavoratori evacuati a Rosignano Solvay (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rosignano Solvay – Fuga di gas impianto Ineos: lavoratori evacuati a Rosignano Solvay Fuga di gas impianto Ineos: lavoratori evacuati a Rosignano Solvay nella mattina di giovedì 31 ottobre al parco industriale a Rosignano Solvay, provincia di Livorno. lavoratori evacuati. A darne notizia il Comune di Rosignano, sindaco Claudio Marabotti: “Siamo stati informati che questa mattina è avvenuta la fuoriuscita di gas (composto intermedio della lavorazione dei clorometani) da una tubazione situata in un impianto Ineos. Sono state attivate le procedure di sicurezza, sono stati evacuati i lavoratori ed è stato isolato il tratto di tubazione interessato dalla perdita, interrompendo la perdita. ? ????????? ????? ????????? ??? ??? ?? ???? ????? ????? ?? ????????? ? ??? ??? ?????? ??????? ??? ? ?????????. Corrieretoscano.it - Fuga di gas impianto Ineos: lavoratori evacuati a Rosignano Solvay Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)di gasdi gasnella mattina di giovedì 31 ottobre al parco industriale a, provincia di Livorno.. A darne notizia il Comune di, sindaco Claudio Marabotti: “Siamo stati informati che questa mattina è avvenuta la fuoriuscita di gas (composto intermedio della lavorazione dei clorometani) da una tubazione situata in un. Sono state attivate le procedure di sicurezza, sono statied è stato isolato il tratto di tubazione interessato dalla perdita, interrompendo la perdita. ? ????????? ????? ????????? ??? ??? ?? ???? ????? ????? ?? ????????? ? ??? ??? ?????? ??????? ??? ? ?????????.

