Frutta secca 'nascosta' e shock anafilattico, rischi alti per allergia

L'ultimo caso quello di una turista inglese 14enne morta a Roma dopo aver mangiato un dolce. L'immunologo: "Serve più attenzione da parte delle famiglie sui ragazzi" Tra gli alimenti più pericolosi tra quelli che provocano allergie "primeggiano le 'nuts', dalle arachidi alle noci, ma genericamente la Frutta in guscio e secca, in grado di provocare

