Lanazione.it - Firenze, Sonia Bergamasco porta in scena la Locandiera di Goldoni

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Antonio Latella dirigenel ruolo di Mirandolina, la scaltradi Carlo. Al Teatro della Pergola, dal 5 al 10 novembre, un classico della tradizione teatrale, una commedia che riscrive la storia e, per questo, ci riguarda tutti. Mercoledì 6 novembre, ore 18,e tutta la compagnia incontrano il pubblico. Coordina Matteo Brighenti. L’ingresso è libero con prenotazione online su www.teatrodellatoscana.it. Un classico della tradizione teatrale, una commedia che riscrive la storia e, per questo, ci riguarda tutti. Antonio Latella dirigene Ladi Carloal Teatro della Pergola dal 5 al 10 novembre, ponendo l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui è protagonista una donna.