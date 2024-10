Anteprima24.it - Fermato con un chilo di marijuana: scarcerato 20enne di Montesarchio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndidai carabinieri il 29 ottobre per detenzione ai fini di spaccio, con undie un bilancino in suo possesso, è stato rilasciato oggi dopo l’udienza di convalida. La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Leone, ha smontato le accuse, dimostrando come il giovane fosse estraneo ai fatti.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, la dottoressa Di Carlo, ha accolto senza riserve le tesi difensive dell’avvocato Antonio Leone, ritenendo infondate le prove presentate dall’accusa e rigettando la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Con l’ordinanza di scarcerazione, il giovane è potuto tornare immediatamente in libertà . L'articolocon undidiproviene da Anteprima24.it.