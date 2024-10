“Fai per il clima”: una domenica con visite speciali al giardino della Kolymbethra (Di giovedì 31 ottobre 2024) domenica 3 novembre alle 11,30, al giardino della Kolymbethra, è in programma una delle tappe di “Fai per il clima” sul tema “Suoli e cambiamenti climatici”: una visita speciale con il forestale Gero Barbera, specializzato in anatomia e patologia vegetale e in entomologia. Offrirà una panoramica Agrigentonotizie.it - “Fai per il clima”: una domenica con visite speciali al giardino della Kolymbethra Leggi tutto 📰 Agrigentonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)3 novembre alle 11,30, al, è in programma una delle tappe di “Fai per il” sul tema “Suoli e cambiamentitici”: una visita speciale con il forestale Gero Barbera,zzato in anatomia e patologia vegetale e in entomologia. Offrirà una panoramica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ‘per il’:speciali in Lombardia per osservare gli effetti del cambiamento climatico; 8 luoghi in Lombardia da visitare per comprendere il cambiamento climatico; Il calendario dellespeciali nei Beniper il: Percorso naturalistico nella campagna di Ostra; "per il", il prossimo weekendspeciali nelle ville comasche;speciali per conoscere gli effetti del cambiamento climatico; Approfondisci 🔍

‘FAI per il Clima’: visite speciali in Lombardia per osservare gli effetti del cambiamento climatico

(ilgiorno.it)

A novembre due weekend con il Fai. Eventi, visite guidate e trekking con climatologi, geologi, botanici per sensibilizzare sugli effetti del riscaldamento globale ...

Domenica 10 novembre #FAIperilclima, visite speciali nei Beni FAI a cura di esperti e guide d’eccezione

(corrieresalentino.it)

In vista dell’annuale conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), che si terrà a Baku in Azerbaijandall’11 al 22 novembre 2024 e che vedrà i capi di ...

Manta, visite guidate con il Fai per toccare con mano gli effetti del cambiamento climatico

(cuneocronaca.it)

CUNEO CRONACA - In vista dell’annuale conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), che si terrà a Baku in Azerbaijan dall’11 al 22 novembre 2024 e che vedrà i capi di Stato di 197 Paesi impegnati ...

Fai, visite speciali per conoscere gli effetti del cambiamento climatico

(ecodibergamo.it)

L’INIZIATIVA. Anche Palazzo Moroni aderisce alla campagna #Faiperilclima che si svolgerà nei fine settimana del 2 e 3 e del 9 e 10 novembre. In vista dell’annuale conferenza Onu sul cambiamento climat ...