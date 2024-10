Dopo l’impiccagione di Jamshid Sharmahd la Germania chiude tre consolati dell’Iran (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Germania chiuderà i tre consolati iraniani nel Paese in risposta all’esecuzione nella Repubblica Islamica del cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd, impiccato lunedì scorso Dopo una condanna a morte “per atti di terrorismo”, accusato di aver guidato attentati mortali nel Paese Dopo essere stato rapito dai servizi di sicurezza iraniani a Dubai. L’annuncio del ministero degli Dopo l’impiccagione di Jamshid Sharmahd la Germania chiude tre consolati dell’Iran L'Identità. Lidentita.it - Dopo l’impiccagione di Jamshid Sharmahd la Germania chiude tre consolati dell’Iran Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Larà i treiraniani nel Paese in risposta all’esecuzione nella Repubblica Islamica del cittadino tedesco-iraniano, impiccato lunedì scorsouna condanna a morte “per atti di terrorismo”, accusato di aver guidato attentati mortali nel Paeseessere stato rapito dai servizi di sicurezza iraniani a Dubai. L’annuncio del ministero deglidilatreL'Identità.

Dopo l'esecuzione del dissidente Jamshid Sharmahd da parte del regime di Teheran, la Germania ha deciso di chiudere i consolati iraniani sul suo territorio.

Berlino ha deciso di chiudere tutti e tre i consolati iraniani nel Paese, a Francoforte sul Meno, Amburgo e Monaco, in seguito all'esecuzione di Djamshid Sharmahd, condannato da Teheran per terrorismo ...

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha detto che la Germania chiuderà i tre consolati iraniani nel paese (quelli di Francoforte, Amburgo e Monaco) in risposta all’esecuzione di Jamshid ...