Dopo la rottura sentimentale anche quella professionale. Il comico ha licenziato Mariangela Eboli: non è più amministratrice della sua società (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la separazione affettiva tra Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli, è arrivato anche il divorzio professionale. Infatti, la società del comico l'ha sollevata dall'incarico di amministratore unico. Con tanto di indennizzo per il mancato preavviso.

