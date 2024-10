Delitto di Via Poma, “c’era una donna in quegli uffici che molestava Simonetta Cesaroni”. Le nuove dichiarazioni di Raniero Valle (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Lo dissero i condomini: tutti sapevano che in ufficio c’era una donna che molestava Simonetta”: a 34 anni dal Delitto di Via Poma emerge una nuova testimonianza sull’omicidio irrisolto di Simonetta Cesaroni, la ragazza assassinata in una stanza degli uffici dell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della Gioventù, il 7 agosto del 1990. La testimonianzaA parlare, dopo tutti questi anni al settimanale Giallo è Raniero Valle che a negli anni ‘90 aveva un ufficio nello stabile dell’elegante palazzotto nel quartiere della Vittoria. Nel suo racconto, Valle aggiunge che all’epoca “lo riferì al magistrato Piero Catalani e da quel momento iniziai a ricevere minacce di morte. I dipendenti furono sentiti con superficialità, eppure il Delitto era avvenuto lì, in quell’ufficio”. Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Via Poma, “c’era una donna in quegli uffici che molestava Simonetta Cesaroni”. Le nuove dichiarazioni di Raniero Valle Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Lo dissero i condomini: tutti sapevano che inunache”: a 34 anni daldi Viaemerge una nuova testimonianza sull’omicidio irrisolto di, la ragazza assassinata in una stanza deglidell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della Gioventù, il 7 agosto del 1990. La testimonianzaA parlare, dopo tutti questi anni al settimanale Giallo èche a negli anni ‘90 aveva uno nello stabile dell’elegante palazzotto nel quartiere della Vittoria. Nel suo racconto,aggiunge che all’epoca “lo riferì al magistrato Piero Catalani e da quel momento iniziai a ricevere minacce di morte. I dipendenti furono sentiti con superficialità, eppure ilera avvenuto lì, in quell’o”.

