Anteprima24.it - De Luca parla già al futuro: “Governo stabile, ma anche quello regionale lo sarà”

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo tutte le condizioni per sviluppare alcuni settori all’avanguardia dell’economia campania: investitori coraggiosi, una istituzionepronta ad accompagnare gli investimenti, una stabilità delnazionale, che se continua cosìuna lunga stabilità, alla quale faremo fronte con una lunga stabilitàdelovviamente. Per non lasciarvi soli, altrimenti vi fate prendere dal delirio di onnipotenza” Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, intervenuto alla Getra Power Spa di Marcianise (Caserta) per l’evento sui 75 anni dell’azienda; un riferimento piuttosto chiaro al terzo mandato, primo obiettivo di Deper il 2025; e ad ascoltarlo c’era un esponente di, il ministro Adolfo Urso.