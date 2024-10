Ilgiorno.it - Dalla fuga all’arresto nei campi: il ladro d’auto che ha seminato il caos

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arese, 31 ottobre 2024 - Era alla guida di un auto rubata quando è stato “intercettato” prima dal sistema automatico comunale di lettura targhe e poi dai carabinieri. Si è dato allaurtando anche altri automobilisti, poi ha abbandonato la macchina e ha proseguito a piedi. Ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Arese e Garbagnate milanese. In manette è finito un 33enne, marocchino, irregolare, arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e deferito in stato di libertà per ricettazione, lesioni personali colpose,a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. È successo l'altro giorno intorno alle 13.