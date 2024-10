Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello: Paolo Rossi in scena all’Ambra Jovinelli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello: un esperimento di teatro partecipato, ideato e interpretato da Paolo Rossi in scena all’Ambra Jovinelli Dal 30 ottobre al 10 novembre al Teatro Ambra Jovinelli va in scena Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello, un esperimento unico di teatro partecipato, ideato e interpretato dal grande Paolo Rossi che si confronta con l’opera che è massima espressione del metateatro pirandelliano, non limitando l’azione degli attori al solo palcoscenico, ma facendoli recitare anche in platea e nel foyer, coinvolgendo il pubblico. Si tratta dunque di uno spettacolo imprevedibile nel quale lo svelamento avverrà direttamente sul palco, dal vivo. Ogni serata sarà speciale ed unica perché sarà come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale. Da questa sera si recita a soggetto, ovvero si improvvisa. .com - Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello: Paolo Rossi in scena all’Ambra Jovinelli Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dasi! Il: un esperimento di teatro partecipato, ideato e interpretato dainDal 30 ottobre al 10 novembre al Teatro Ambrava inDasi! Il, un esperimento unico di teatro partecipato, ideato e interpretato dal grandeche si confronta con l’opera che è massima espressione del metateatro pirandelliano, non limitando l’azione degli attori al solo palcoscenico, ma facendolire anche in platea e nel foyer, coinvolgendo il pubblico. Si tratta dunque di uno spettacolo imprevedibile nel quale lo svelamento avverrà direttamente sul palco, dal vivo. Ognita sarà speciale ed unica perché sarà come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale. Dasi, ovvero si improvvisa.

Questa sera si recita a soggetto

Questa sera si recita a soggetto è un'opera teatrale di Luigi Pirandello, scritta tra la fine del 1928 e l'inizio del 1929, subito dopo l'esperienza di capocomico presso il Teatro d'Arte di Roma.

