"Lo abbiamo denunciato più volte come Confindustria Toscana Nord, così come le federazioni confindustriali Sistema moda Italia e Confindustria Accessori moda che hanno rappresentato con forza il problema ai tavoli nazionali: è profondamente ingiusto che le aziende del settore moda debbano restituire le somme di un Credito d'imposta acquisito secondo le interpretazioni normative allora ufficializzate, cambiate poi retroattivamente". Così Francesco Marini, presidente della sezione Sistema moda di Ctn, commenta l'incresciosa e iniqua vicenda che prende le mosse dalla maturazione del Credito d'imposta per ricerca e sviluppo degli anni 2015-2019.

Credito di imposta, beffa per le aziende della moda

(lanazione.it)

"Lo abbiamo denunciato più volte come Confindustria Toscana Nord, così come le federazioni confindustriali Sistema Moda Italia e Confindustria Accessori Moda che hanno rappresentato con forza il probl ...

Confindustria Tn, 'credito d'imposta da rendere, danno per moda'

(ansa.it)

"Danno e beffa" per le aziende della moda, con soldi da restituire a seguito di un'interpretazione retroattiva delle norme sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo: è la denuncia di Confindustria ...

