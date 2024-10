"Contro la Samb, testa e cuore per vincere" (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ il direttore sportivo Pietro Tamai a valutare alcuni aspetti della partita vinta con la Recanatese e a parlare del prossimo derby di San Benedetto, quello che l’Ancona disputerà domenica senza la propria tifoseria al seguito. Direttore, con la Recanatese ha visto l’Ancona che voleva vedere? "Sì, nel primo tempo mi è piaciuta molto. Nel secondo è subentrata un po’ la paura, ma le occasioni le abbiamo avute noi, la Recanatese in dieci ha mantenuto solo il pallino del gioco, mentre noi abbiamo avuto un po’ di timore derivato dalle ultime gare". Meglio Belcastro dietro le punte? "E’ andato bene, e nel primo tempo eravamo più vicini alla porta. E’ chiaro, c’è da lavorare tanto, ma è stata una vittoria che ci serviva, che ci ha dato un’importante iniezione di fiducia". Azurunwa però non è propriamente un attaccante. Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Samb, testa e cuore per vincere" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ il direttore sportivo Pietro Tamai a valutare alcuni aspetti della partita vinta con la Recanatese e a parlare del prossimo derby di San Benedetto, quello che l’Ancona disputerà domenica senza la propria tifoseria al seguito. Direttore, con la Recanatese ha visto l’Ancona che voleva vedere? "Sì, nel primo tempo mi è piaciuta molto. Nel secondo è subentrata un po’ la paura, ma le occasioni le abbiamo avute noi, la Recanatese in dieci ha mantenuto solo il pallino del gioco, mentre noi abbiamo avuto un po’ di timore derivato dalle ultime gare". Meglio Belcastro dietro le punte? "E’ andato bene, e nel primo tempo eravamo più vicini alla porta. E’ chiaro, c’è da lavorare tanto, ma è stata una vittoria che ci serviva, che ci ha dato un’importante iniezione di fiducia". Azurunwa però non è propriamente un attaccante.

Il direttore sportivo Pietro Tamai analizza la vittoria dell'Ancona contro la Recanatese e si prepara al derby di San Benedetto senza tifosi. Focus su giocatori e prospettive per il prossimo match.

