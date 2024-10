Contrasto al lavoro sommerso: individuati 35 lavoratori “in nero” e “irregolari” (Di giovedì 31 ottobre 2024) BRINDISI - Intensificata l’azione di Contrasto al lavoro sommerso da parte dei finanzieri del comando provinciale di Brindisi: individuati 26 lavoratori “in nero” e 9 “irregolari”. Complessivamente sono stati verbalizzati 23 datori di lavoro responsabili di utilizzo di manodopera in nero e/o Brindisireport.it - Contrasto al lavoro sommerso: individuati 35 lavoratori “in nero” e “irregolari” Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) BRINDISI - Intensificata l’azione dialda parte dei finanzieri del comando provinciale di Brindisi:26“in” e 9 “”. Complessivamente sono stati verbalizzati 23 datori diresponsabili di utilizzo di manodopera ine/o

Brindisi, intensificazione dell’azione di contrasto al sommerso da lavoro

Negli ultimi due mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, hanno intensificato l’azione di contrasto al sommerso da lavoro. Nell’ambito di tali controlli sono stati individuati 26 lavorat ...

Immigrazione, contrasto al lavoro sommerso, appalti e incentivi: cosa prevedono i nuovi decreti approvati dal Governo

Con l’approvazione di due decreti legge e due decreti legislativi, il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha posto le basi per una ...

Fava, 'l'Inps è in prima linea nei controlli sul lavoro'

"L'Inps è da sempre in prima linea nei controlli di sua competenza sul rispetto della normativa sul lavoro. (ANSA) ...

Nuovo decreto PNRR 2024: gli aiuti per lavoratori e imprese in 5 punti e testo PDF

introduce misure di contrasto al lavoro sommerso. Uno degli obiettivi del Governo è infatti quello di mettere un freno al lavoro irregolare e, questa misura, servirà a raggiungerlo. Il ...