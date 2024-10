Confcommercio all'attacco: "Parcheggi evaporati, Ztl disegnata in fretta" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incontro tra Confcomemrcio Udine e i consiglieri comunali dell'opposizione che avevano chiesto un incontro con l’associazione di categoria più rappresentativa del terziario. Un momento di confronto su diversi temi: la Ztl disegnata frettolosamente, la perdita di Parcheggi "evaporati in centro Udinetoday.it - Confcommercio all'attacco: "Parcheggi evaporati, Ztl disegnata in fretta" Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incontro tra Confcomemrcio Udine e i consiglieri comunali dell'opposizione che avevano chiesto un incontro con l’associazione di categoria più rappresentativa del terziario. Un momento di confronto su diversi temi: la Ztlfrettolosamente, la perdita diin centro

Confcommercio Udine evidenzia le criticità: "Parcheggi evaporati, Ztl disegnata in fretta"

Il mandamento cittadino ha incontrato alcuni consiglieri dell’opposizione per consegnare un dossier sui 225 parcheggi persi nel centro cittadino negli ultimi dieci anni ...

Confcommercio attacca: con i cantieri perso fino al 30% del fatturato

Confcommercio ... libera all’installazione dei dehors in centro storico, autorizzata dopo la pandemia, rispetto agli stalli cancellati con l’allargamento della Ztl e lo stop ai parcheggi ...

Dai commercianti all’opposizione: "Piazza Marini resti così com’è"

La Confcommercio esprime preoccupazione per la pedonalizzazione di piazza Marini a Santarcangelo, temendo la chiusura delle attività senza parcheggi. Critiche anche dall'opposizione.

Confcommercio e l’Anno Santo: “Contro il pranzo al sacco e la ristorazione abusiva, buoni pasto per i pellegrini”

Per Confcommercio Roma «non servono estensioni orarie della Ztl e altre misure punitive della mobilità dei privati. Semmai parcheggi e nuove infrastrutture di tpl». Infine «servono più taxi, ...