Con l' elezione di Bucci l' overtourism in Liguria fa ancora più paura Qualche parola sul caso Genova

Lonely Planet, la guida turistica mainstream più famosa al mondo, croce e delizia delle città che attira migliaia di visitatori all'anno, ha inserito Genova tra le trenta migliori destinazioni per il 2025. Un riconoscimento che può cambiare notevolmente i flussi turistici, anche se ultimamente la capitale ligure non necessita di questa iniezione di carburante: il turismo è in crescita già da tempo, rappresenta il 10 per cento del Pil regionale, i dati forniti dall'Osservatorio turistico regionale relativi a tutto il 2023 registrano una situazione in crescita rispetto al 2022 con oltre 5,2 milioni di arrivi (+5,8%) e oltre 16 milioni di presenze (+3,6%); a Genova, in particolare, l'anno scorso si è raggiunta una cifra record: secondo i dati pubblicati dal Comune, elaborati da Tourist tax, i pernottamenti sono cresciuti del 13,6%, passando da 2.366.042 di due anni fa ai 2.668.

