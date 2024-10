Como – Lazio 1-5 Audero 5,5: può poco sui gol subiti. Difficile dargli responsabilità stasera, se non sul terzo gol in cui non esce Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia su Calciomercato.com:– Lazio 1-5 Audero 5,5: può poco sui gol subiti. Difficile dargli responsabilità stasera, se non sul terzo gol in cui non esce

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ledi CM:disastroso, Mazzitelli inventa un gran gol|Serie A; Ledi Torino-1-0: Milinkovic-Savic insuperabile,colpevole. Cutrone e Sanabria sottotono; Ledel- Cutrone in ombra, grave l'errore di. Perrone si impegna;, ledi CM: disastro, Cutrone non si vede|Serie A; Follia di, Njie e Milinkovic-Savic rilanciano il Torino: battuto di misura il; TORINO-, ledei lariani: difesa solida,paga l’errore decisivo; Approfondisci 🔍

Como, le pagelle di CM: Braunoder disastroso, Mazzitelli inventa un gran gol

(calciomercato.com)

Como – Lazio 1-5 Audero 5,5: può poco sui gol subiti. Difficile dargli responsabilità stasera, se non sul terzo gol in cui non esce bene Goldaniga 5: soff.

Como, le pagelle di CM: disastro Braunoder, Cutrone non si vede

(calciomercato.com)

Torino-Como 1-0 Audero 6: non può nulla in occasione del gol di Njie che decide la partita. Precedentemente era stato bravo a opporsi a un colpo di testa di La.

Le pagelle del Como - Cutrone in ombra, grave l'errore di Braunoder. Perrone si impegna

(informazione.it)

Cutrone in ombra, grave l'errore di Braunoder. Perrone si impegna Risultato finale: Torino-Como 1-0 COMO Audero 6 - La serata all'Olimpico Torino si rivela complessa per l'estremo difensore lariano, c ...

TORINO-COMO, le pagelle dei lariani: difesa solida, Braunoder paga l’errore decisivo

(comozero.it)

La notte dell’Olimpico è stata nefasta per il Como che, nonostante una buona prova, non ha strappato punti al Torino. E’ infatti stato l’errore troppo grosso e ingenuo di Braunoder a regalare il ...