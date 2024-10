Catastrofe in Spagna, oltre 150 morti. La vicinanza del Papa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Assume i contorni di una Catastrofe quella accaduta nel sud est della Spagna, colpito da una violentissima ondata di maltempo. Almeno 158 le vittime finora, ma si teme un bilancio peggiore. oltre 120 mila gli sfollati. Beatrice Bossi Catastrofe in Spagna, oltre 150 morti. La vicinanza del Papa TG2000. Tv2000.it - Catastrofe in Spagna, oltre 150 morti. La vicinanza del Papa Leggi tutto 📰 Tv2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Assume i contorni di unaquella accaduta nel sud est della, colpito da una violentissima ondata di maltempo. Almeno 158 le vittime finora, ma si teme un bilancio peggiore.120 mila gli sfollati. Beatrice Bossiin150. LadelTG2000.

Spagna, corpi intrappolati nelle auto: oltre 150 morti. Allerta alta, Sanchez: "State a casa"

Una catastrofe di dimensioni enormi. Si fanno i primi terribili bilanci in una Spagna sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando più di 150 morti e almeno ...

Alluvione Spagna, oltre 150 i morti. Sanchez: “Governo è qui con voi”

È il disastro naturale più mortale della storia della Spagna a memoria d’uomo, quello causato dalle piogge torrenziali portate dal fenomeno meteorologico Dana. Almeno 158 i morti, di cui 155 solo ...

Polemiche per le frasi di Miguel Bosé: «Il climate change non esiste, è colpa di criminali malvagi»

«Sono devastato per la catastrofe avvenuta a Valencia, Cuenca e Albacete». Inizia così il messaggio di Miguel Bosé su Instagram, pubblicato a poche ore dalla notizia dell'alluvione che in questi giorn ...

In Spagna già 158 le vittime, si scava ancora nel fango. 'Decine di dispersi'

Il bilancio delle vittime nell'alluvione in Spagna fa sempre più paura ... che secondo il governo sono ancora "decine e decine". La catastrofe ha ormai raggiunto proporzioni simili a quelle degli ...