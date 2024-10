Ilrestodelcarlino.it - Baby calciatori nel campo di zucche: "Raccolte a mano dopo il maltempo"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovani sportivi, mamme e allenatori tutti uniti per aiutare una coppia di agricoltori in difficoltài recenti problemi causati dalle intense precipitazioni piovose e dalle esondazioni che hanno toccato la città e parte della Bassa. Una ventina di persone ha sfidato i disagi provocati dalper collaborare insieme per realizzare un importante obiettivo: consentire una raccolta ‘speciale’ di numerosea San Faustino di Rubiera. Un’attività all’insegna del volontariato, dell’amicizia e anche dello sport, valori che hanno unito il gruppo durante lo svolgimento dell’operazione per lanciare anche un importante esempio di grande disponibilità e generosità. Un’idea proposta da Barbara Serravalle, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica San Faustino.