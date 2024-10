Aurora, spuntano altri testimoni: hanno visto il fidanzato spingerla dal terrazzo. Servizi sociali: «Da lei nessuna denuncia» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non uno. Ma più testimoni avrebbero assistito alla morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata il 25 ottobre da una palazzo a Piacenza. Secondo quanto appreso da Adnkronos, ci sarebbero Leggo.it - Aurora, spuntano altri testimoni: hanno visto il fidanzato spingerla dal terrazzo. Servizi sociali: «Da lei nessuna denuncia» Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non uno. Ma piùavrebbero assistito alla morte diTila, la 13enne precipitata il 25 ottobre da una palazzo a Piacenza. Secondo quanto appreso da Adnkronos, ci sarebbero

Aurora, spuntano altri testimoni: hanno visto il fidanzato spingerla dal terrazzo. Servizi sociali: «Da lei nessuna denuncia»

Non uno. Ma più testimoni avrebbero assistito alla morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata il 25 ottobre da una palazzo a Piacenza.

Aurora Tila, spuntano altri testimoni: «Botte sulle mani per farla cadere»

Ci sono persone che hanno visto, altre hanno sentito, ma nessuno è riuscito a strappare Aurora Tila alla morte. La 13enne gridava, chiedeva aiuto, negli attimi che hanno preceduto il suo ...

Tre testimoni incastrano l’ex fidanzato di Aurora: “Abbiamo visto quando la colpiva”

Ieri al tribunale per i minori c’è stata l’udienza di convalida del fermo eseguito lunedì. Il 15enne non si è avvalso della facoltà di non rispondere e, conferma il suo difensore, l’avvocato Ettore ...

Aurora, la 13enne precipitata da un palazzo a Piacenza: spuntano un testimone-chiave e un video di poco prima della morte

Crepet: “Assistiamo a un passaggio repentino dall’infanzia all’età adulta, un salto dalla culla al letto senza le dovute tappe intermedie” Di Il caso della ragazzina di 13 anni precipitata da un balco ...