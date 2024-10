Unlimitednews.it - Atalanta-Monza 2-0, Samardzic e Zappacosta in gol

(Di giovedì 31 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Quarta vittoria consecutiva e un’altra notte nella parte alta della classifica. L’vince 2-0 contro ilgrazie alle reti nel secondo tempo di: 19 punti per la squadra di Gasperini, impegnata domenica all’ora di pranzo contro il Napoli capolista. Mastica amaro la squadra brianzola, in partita per oltre 70 minuti: col Milan servirà dare una svolta per smuovere la classifica. Chi si aspettava una gara simile a quella contro il Verona è rimasto deluso, complice anche una linea difensiva, quella del, schiacciata sulla propria area di rigore.