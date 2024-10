Appalti verde pubblico Caserta e San Nicola la Strada: sotto accusa dirigenti comunali e imprenditori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Caserta – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito nove provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di membri della pubblica amministrazione e imprenditori attivi nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada. L’indagine riguarda presunti illeciti negli Appalti per la manutenzione del verde pubblico, in cui imprenditori e dipendenti comunali avrebbero costituito un cartello per aggiudicare gli affidamenti a specifiche ditte. Tra i reati contestati figurano corruzione e turbativa d’asta. Tra gli indagati spiccano il dirigente comunale di Caserta, Franco Biondi, arrestato già a giugno, e suo fratello Giulio, ex dirigente di vertice a San Nicola la Strada. Primacampania.it - Appalti verde pubblico Caserta e San Nicola la Strada: sotto accusa dirigenti comunali e imprenditori Leggi tutto 📰 Primacampania.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)– I Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno eseguito nove provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di membri della pubblica amministrazione eattivi nei Comuni die Sanla. L’indagine riguarda presunti illeciti negliper la manutenzione del, in cuie dipendentiavrebbero costituito un cartello per aggiudicare gli affidamenti a specifiche ditte. Tra i reati contestati figurano corruzione e turbativa d’asta. Tra gli indagati spiccano il dirigente comunale di, Franco Biondi, arrestato già a giugno, e suo fratello Giulio, ex dirigente di vertice a Sanla

