Ilgiorno.it - Ambiente, Comune in prima linea

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Paderno Dugnano diventa caso europeo in campo ambientale. Il, infatti, insieme a Solaro, è ufficialmente partner della Città Metropolitana di Milano per il progetto europeo Awrd, finanziato dalla commissione europea attraverso il programma Horizon Europe. L’obiettivo è trovare risorse idriche alternative che siano accessibili, affidabili e sostenibili, integrandole nella pianificazione strategica dell’approvvigionamento, con un’attenzione particolare agli effetti del cambiamento climatico. "Paderno è uno dei quattro democase, selezionati per le analisi e il monitoraggio su aspetti come quantità e qualità dell’acqua, calore urbano e biodiversità, nell’ambito del sistema di drenaggio urbano sostenibile", ha spiegato la sindaca Anna Varisco. Dopo Iridra e Gruppo Cap, anche i due municipi entrano come partner di questo progetto europeo triennale. Gli obiettivi sono molteplici.