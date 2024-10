Allarme mercurio nel tonno in scatola, Ong: “Limiti più severi in Europa” (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Europa cresce l’Allarme per la presenza di mercurio nel tonno in scatola, una situazione preoccupante evidenziata recentemente da un rapporto diffuso da due organizzazioni non governative francesi, Bloom e Foodwatch. Secondo il documento, nei prodotti di tonno in conserva venduti in vari Paesi europei sono stati riscontrati livelli di mercurio, una sostanza tossica e Allarme mercurio nel tonno in scatola, Ong: “Limiti più severi in Europa” L'Identità. Lidentita.it - Allarme mercurio nel tonno in scatola, Ong: “Limiti più severi in Europa” Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incresce l’per la presenza dinelin, una situazione preoccupante evidenziata recentemente da un rapporto diffuso da due organizzazioni non governative francesi, Bloom e Foodwatch. Secondo il documento, nei prodotti diin conserva venduti in vari Paesi europei sono stati riscontrati livelli di, una sostanza tossica enelin, Ong: “piùin” L'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Francia, due Ong lanciano l'sulincontaminato:nel pesce;nelin: oltre la metà dei campioni analizzati supera i limiti di legge;incontaminato da: l’delle Ong; Ilinitaliano è contaminato dal? L'partito dalla Francia;nelle scatolette di; “Il 100% delinè contaminato da, bisogna adottare misure urgenti”: Bloom…; Approfondisci 🔍

Mercurio nel tonno in scatola, qual è la situazione

(vanityfair.it)

Due Ong francesi hanno lanciato un allarme: il 100% di 148 scatolette di tonno analizzate sono contaminate da mercurio e una su due in quantità rilevante. Ma quale è il limite per legge?

Il tonno in scatola italiano è contaminato dal mercurio? L'allarme partito dalla Francia

(msn.com)

Un recente rapporto pubblicato dalle Organizzazioni non governative (Ong) Bloom e Foodwatch ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in diversi paesi europei ...

Francia, due Ong lanciano l'allarme sul tonno in scatola contaminato: mercurio nel pesce

(msn.com)

E' allarme in Europa sul tonno in scatola contaminato dal mercurio dopo che due ong francesi hanno pubblicato un report dai risultati molto preoccupanti. Il tonno in conserva venduto in vari Paesi eur ...

Allarme mercurio nel tonno in scatola: oltre la metà dei campioni analizzati supera i limiti di legge

(ilmessaggero.it)

Una nuova inchiesta condotta dalle Ong ambientaliste Bloom e Foodwatch ha rivelato risultati allarmanti sulla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in vari Paesi europei, tra ...