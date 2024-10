Agatha All Along: Cosa È Successo a Tommy? (Di giovedì 31 ottobre 2024) A metà di Agatha All Along, i fan dell’MCU hanno scoperto il sorprendente destino dei figli di Wanda Maximoff. Sebbene lei li avesse creati come parte dell’anomalia di Westview, le loro anime sono diventate reali e sono riuscite a sfuggire all’hex mentre cadeva. Billy è riuscito a abitare nel corpo di un ragazzo adolescente appena deceduto in un incidente stradale, ma non aveva idea di Cosa fosse Successo a suo fratello gemello, Tommy. A differenza di Billy, Tommy non è stato un personaggio principale in Agatha All Along, lasciando i fan a chiedersi se suo fratello gemello lo avrebbe mai trovato. L’intero scopo di Billy lungo la Witches’ Road è stato capire dove fosse finita l’anima di Tommy, affinché i due potessero riunirsi e tornare a essere una famiglia. Nerdpool.it - Agatha All Along: Cosa È Successo a Tommy? Leggi tutto 📰 Nerdpool.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A metà diAll, i fan dell’MCU hanno scoperto il sorprendente destino dei figli di Wanda Maximoff. Sebbene lei li avesse creati come parte dell’anomalia di Westview, le loro anime sono diventate reali e sono riuscite a sfuggire all’hex mentre cadeva. Billy è riuscito a abitare nel corpo di un ragazzo adolescente appena deceduto in un incidente stradale, ma non aveva idea difossea suo fratello gemello,. A differenza di Billy,non è stato un personaggio principale inAll, lasciando i fan a chiedersi se suo fratello gemello lo avrebbe mai trovato. L’intero scopo di Billy lungo la Witches’ Road è stato capire dove fosse finita l’anima di, affinché i due potessero riunirsi e tornare a essere una famiglia.

(badtaste.it)

L'ultimo episodio è tutto incentrato sulla storia di Agatha e la sua vita con suo figlio Nicholas nel diciottesimo secolo. Quando Agatha è in procinto di partorire suo figlio, infatti, Rio le appare ...

(serial.everyeye.it)

Ricapitoliamo il settimo episodio di Agatha All Along, l'ultimo in ordine di uscita sulla piattaforma streaming Disney+.

(gay.it)

Due puntate, le ultime due, in una sola sfornata. E il giorno di Halloween! Agatha All Along è oggi andato incontro alla sua conclusione con un doppio episodio finale che ha dato risposte a non poche ...

(serial.everyeye.it)

Tra morti inaspettate e oscure rivelazioni, l'ultimo episodio di Agatha All Along ha regalato colpi di scena sconvolgenti. Rivediamo insieme i momenti salienti in questo breve recap. La puntata si ...