Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 31 ottobre: Simone Perrotta ed altre ricorrenze

Leggi tutto 📰 Glieroidelcalcio.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 31edricorrenze Una prima stagione nella Capitale da dimenticare, come le ultime tre. Ma in mezzo gol, emozioni, quel record delle undici vittorie di fila in campionato, scudetti sfiorati, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Complice la scelta di Luciano Spalletti di schierarlo trequartista. Il 312004metteva a segno la prima rete con la maglia giallorossa. Quel giorno si spegneva Armando Cavazzutti, tre stagioni con la Roma e che in Serie A vestì inoltre le casacche di Modena, Palermo e Udinese. Compie 75 anni Giuliano Vincenzi, 270 presenze nel torneo cadetto tra Monza e Varese. Non abbiamo dimenticato che festeggia i sessanta Marco Van Basten: sapevate che nel 1986 era stato vicino alla Fiorentina? Il 311954 Enore Boscolo mise a segno la prima rete con la maglia della Roma.