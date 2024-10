Gaeta.it - A Firenze il 99° Congresso Nazionale della Sigo: Un Focus sulla Salute Femminile

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 99°, federazione italiana di ginecologia e ostetricia, si tiene dal 3 al 6 novembre 2024 nella storica cornice diFiera. Dopo trent’anni, questa importante manifestazione è tornata nella città simbolo del Rinascimento, riunendo esperti e appassionati per discutere tematiche cruciali relative alla. Il, intitolato ‘Donne al centro di un nuovo rinascimento’, promette un programma scientifico denso e diversificato che mira a posizionare le donne al centro dell’innovazione sanitaria. Tematiche di rilievo affrontate durante ilIlsi propone di esaminare in profondità argomenti fondamentali per la, inclusa la prevenzione e l’innovazione terapeutica.