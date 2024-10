Zonawrestling.net - WWE: Notte di sangue per Rhea Ripley a NXT, dopo un’inaspettata e violenta aggressione

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La WWE ha messo in scena un grande spettacolo per l’episodio di NXT della scorsa, con alcuni momenti imperdibili. Il debutto sul ring di Zaria è stato decisamente degno di nota, enon poteva perderselo. Tuttavia, la sua serata è finita in modo cruento.aver annunciato il gigantesco match 5 contro 5 per l’episodio della prossima settimana al 2300 Arena,è apparsa nel backstage, all’interno dello spogliatoio, per incoraggiare il team di cui farà parte anche Zaria. Con un ampio sorriso,, ha incoraggiato con sicurezza e determinazione il team in vista della battaglia della settimana prossima. E’ apparsa sicura di se, una veterana del roster principale tornata per motivare i giovani talenti nei suoi vecchi territori.