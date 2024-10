Valencia, cos’è la Dana e come si forma la “goccia fredda” che ha travolto la Spagna (video) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’alluvione di Valencia è provocata dalla Dana, acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos (Depressione Isolata di Livello Superiore), termine tecnico con cui i meteorologi definiscono il fenomeno che ha causato i nubifragi mietendo oltre 60 vittime. E’ un fenomeno tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale. Precedentemente definita ‘goccia fredda’ la Dana – spiega l’Agenzia Meteorologica Statale – è una corrente a getto polare che si è spostata verso sud a una temperatura di -22 gradi. Dopo una depressione parte della corrente fredda è rimasta isolata in quota e, scontrandosi con una corrente da est molto umida, unita alla temperatura del Mediterraneo che attualmente è intorno ai 21 gradi, provoca l’instabilità atmosferica con temporali molto intensi e concentrati. Secoloditalia.it - Valencia, cos’è la Dana e come si forma la “goccia fredda” che ha travolto la Spagna (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’alluvione diè provocata dalla, acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos (Depressione Isolata di Livello Superiore), termine tecnico con cui i meteorologi definiscono il fenomeno che ha causato i nubifragi mietendo oltre 60 vittime. E’ un fenomeno tipico dellae del Mediterraneo occidentale. Precedentemente definita ‘’ la– spiega l’Agenzia Meteorologica Statale – è una corrente a getto polare che si è spostata verso sud a una temperatura di -22 gradi. Dopo una depressione parte della correnteè rimasta isolata in quota e, scontrandosi con una corrente da est molto umida, unita alla temperatura del Mediterraneo che attualmente è intorno ai 21 gradi, provoca l’instabilità atmosferica con temporali molto intensi e concentrati.

