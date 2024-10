Tutte le novità di Paramount+ per novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paramount+ arricchisce il suo catalogo a novembre con una serie di nuove uscite, che spaziano tra commedie, documentari, serie iconiche e film thriller. Ecco tutti i contenuti disponibili e le date di uscita. Paramount+ Tutte le novità di novembre 2024 Vita da Carlo 3 – disponibile dal 16 novembre La terza stagione di Vita da Carlo vede Carlo Verdone tornare nei panni di sé stesso in una serie che mescola ironia e realtà. In questa nuova stagione, Verdone si trova a dirigere artisticamente il Festival di Sanremo, sfruttando la sua conoscenza della musica e la passione per il mondo dello spettacolo. Tutto.tv - Tutte le novità di Paramount+ per novembre Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024)arricchisce il suo catalogo acon una serie di nuove uscite, che spaziano tra commedie, documentari, serie iconiche e film thriller. Ecco tutti i contenuti disponibili e le date di uscita.ledi2024 Vita da Carlo 3 – disponibile dal 16La terza stagione di Vita da Carlo vede Carlo Verdone tornare nei panni di sé stesso in una serie che mescola ironia e realtà. In questa nuova stagione, Verdone si trova a dirigere artisticamente il Festival di Sanremo, sfruttando la sua conoscenza della musica e la passione per il mondo dello spettacolo.

Paramount+ le novità di novembre 2024

Paramount+ è un servizio globale di streaming video digitale su abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento ...

Novembre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i film da vedere su Paramount+ e le serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite! Nella terza st ...

Mese davvero interessante questo Novembre 2024 per gli abbonati di Amazon Prime Video. Saranno davvero moltissimi i film e le serie tv che arriveranno sulla piattaforma in questo secondo mese ...

VITA DA CARLO TERZA STAGIONE con Carlo Verdone, Ema Stockholma e Maccio Capatonda dal 16 novembre AMICI PER CASO con Filippo Contri, Filippo Tirabassi e Rocco Fasano dall’8 novembre Prima di entrare n ...