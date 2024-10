Treni, linea Bologna-Firenze: ritardi fino a due ore per un guasto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo pomeriggio di disagi oggi, 30 ottobre 2024, per i passeggeri dell'alta velocità. La circolazione dei Treni sulla linea Bologna-Firenze è fortemente rallentata dalle 18.30 per un guasto tecnico ad un convoglio tra Savena e Idice L'articolo Treni, linea Bologna-Firenze: ritardi fino a due ore per un guasto proviene da Firenze Post. .com - Treni, linea Bologna-Firenze: ritardi fino a due ore per un guasto Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo pomeriggio di disagi oggi, 30 ottobre 2024, per i passeggeri dell'alta velocità. La circolazione deisullaè fortemente rallentata dalle 18.30 per untecnico ad un convoglio tra Savena e Idice L'articoloa due ore per unproviene daPost.

Nuovo pomeriggio di disagi oggi, 30 ottobre 2024, per i passeggeri dell'alta velocità. La circolazione dei treni sulla linea Bologna-Firenze è fortemente rallentata dalle 18.30 per un guasto tecnico a ...

I treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze registravano alle 19.30 un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti. Alle 20 la circolazione ferroviaria sulla ...

Maltempo, cancellazioni e limitazioni dei treni sulla Bologna- Pistoia. Linea interrotta tra Marradi e Faenza

Firenze, 20 ottobre 2024 – L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, ma soprattutto sull’Emilia Romagna, causa disagi per chi utilizza le linee ferroviarie locali.