Tredicenne caduta dal tetto a Piacenza, il pm: “Aurora ha tentato di aggrapparsi, lui la colpiva” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ragazzo 15enne accusato di averla uccisa, in carcere a Bologna, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La madre è andata a trovarlo stamattina. A inchiodarlo un testimone oculare Repubblica.it - Tredicenne caduta dal tetto a Piacenza, il pm: “Aurora ha tentato di aggrapparsi, lui la colpiva” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ragazzo 15enne accusato di averla uccisa, in carcere a Bologna, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La madre è andata a trovarlo stamattina. A inchiodarlo un testimone oculare

E' compatibile con una caduta il grosso trauma cranico, riportato da Aurora, la 13enne precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza nella giornata i venerdì scorso, 25 ottobre.

La città di Piacenza è sconvolta dalla tragedia di Aurora, la tredicenne morta dopo essere precipitata dall'ottavo piano della sua abitazione.

«La mamma e i familiari non credono assolutamente all'ipotesi di suicidio così come non credono assolutamente all'ipotesi di caduta accidentale».

Il testimone che ha dato indicazioni decisive avrebbe visto il ragazzo buttare giù la 13enne dal balcone. Oggi l'interrogatorio. Il ragazzo 15enne era già indagato per omicidio volontario