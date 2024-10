Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 20:00

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono incolonnamenti tra le uscite Flaminia e Cassia in direzione Aurelia ancora in carreggiata esterna permangono incolonnamenti a tratti perintenso a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana Per lo stesso motivo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra casa e Salaria sempre in internal code dalla Bufalotta all’uscita La Rustica altre code a tratti dalla Casilina all’uscita per la via Appia e tangenziale ci sono quelli da Tor di Quinto alla Salaria in direzione San Giovanni altre cose dalla Porta Maggiore fino a viale Castrense incolonnamenti sulla Flaminia da Corso Francia a Labaro coda anche sulla Cassia tra Grottarossa della Giustiniana altre cose lungo via dei Campi Sportivi la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza di San ...