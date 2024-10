Torino legata e torturata dal compagno dalla suocera e dal figlio di 8 anni | Ma sono ancora innamorata

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una donna di 69e suodi 39stati condannati aper maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona nei confronti della nuora della madre, nonché compagna del 39enne. Una famiglia borghese, una vita apparentemente tranquilla, alle porte di: lui, impiegato alla Ferrero e la madre pensionata, come ricostruisce La Stampa. Ma dietro questa facciata, c’era l’incubo quotidiano per la donna, vittima di continui abusi fisici e psicologici. Lunedì, entrambi hanno patteggiato rispettivamente un anno e un anno e mezzo di carcere per gli atti di violenza e vessazione. Descritti dal pubblico ministero come un calvario che aveva ridotto la vittima in «condizioni insopportabili». Le violenze I due imputati hanno ricevuto la sospensione condizionale della pena e non finiranno in carcere.