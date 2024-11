Latuafonte.com - Time Cut come finisce: spiegazione del finale del film su Netflix

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 30 Ottobre 2024 1:49 pm by RedazioneDal 30 ottobre 2024 è disponibile suCut. Si tratta delhorror di suspence americano diretto da Hannah MacPherson, la quale è ancora co-sceneggiatrice con Michael Kennedy. Protagonista della pellicola è l’attrice Madison Bailey e nel cast delc’è anche Antonia Gentry, nota per la serie TV Ginny e Georgia, che interpreta Summer. Al centro della trama c’è una ragazza che viaggia indietro nel tempo per mettere in salvo sua sorella.Cut su: riassunto della tramaLeggi anche: Do Patti, ecco qual è la veritàLeggi anche: Don’t Movedi Richard e IrisLa trama diCut vede protagonista Lucy Fields, la quale è una liceale che, casualmente, trova una macchina del tempo.